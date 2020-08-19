ورد الآن .. قوات الجيش الوطني تتعرض لـ خيانة قائد عسكري كبير في قوات الشرعية بمارب ؟! من هو ؟ وماذا صنع ؟!

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عدن - ياسمين التهامي - عسكري كبير في قوات الشرعية بمارب ؟! من هو ؟ وماذا صنع ؟!
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تعرضت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء لطعنة غادرة وخيانة كبرى من قبل قائد عسكري كبير في قوات الشرعية بمأرب شرقي اليمن .
جاء ذلك عقب أعلن القيادي البارز في قوات الجيش الوطني حسين مبخوت الثابتي احد قادة مجاميع المقاتلين في جبهة العبدية مأرب انضمامه لقوات الحوثي.
وقال مصدر عسكري ان حسين مبخوت ترك موقعه في الحجلة لينشق مع عدد من افراده ويعلن انضمامهم لقوات الحوثي بالنتسيق مع مشرف الحوثي في العبدية المدعو ابو مرسل الثابتي.
واضاف المصدر ان الحوثيين استلموا الموقع وما يحتوي من اسلحة مخزنة كانت وصلت قبل ايام للتعزيز الجيش الوطني في تلك المواقع.
واضاف المصدر أن الحوثيين رحبوا بانشقاق حسين مبخوت، وعبروا عن نيتهم تمكينه في منصب عسكري يليق به.
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