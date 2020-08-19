شكرا لقرائتكم خبر عن رهف القنون تظهر بحمالة الصدر دون قميص .. شاهد ردة فعل الجمهور (صورة) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 26 يوليو 2020 01:52 مساءً - أطلت الناشطة السعودية رهف القنون، قبل قليل، على جمهورها ومتابعيها، بصورة جريئة ، رصدها " أحداث نت " على حسابها بموقع إنستغرام وعلى حسابات أخرى تحمل اسمها وباسماء متابعين.

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وظهرت الشابة "رهف القنون" وهي على مقعد صغير ويديها المخضبتان بالنقش، على خديها وأمامها كأس عصير ، وعينيها مغمضتان .

كما ظهرت وهي ترتدي حمالة الصدر دون قميص ووجهها باسم، وعلقت على الصورة "حاولوا دفننا ولم يعلموا أننا البذور " في إشارة منها إلى مجتمعها السعودي الذي يرفض منح المرأة الحرية الكاملة .

وبسبب التعليقات المتضمنة للانتقادات الشديدة لها ولما سماه بعض رواد مواقع التواصل "التبرج والسفور" أغلقت "رهف ""خاصية التعليقات .

إلا أن ذلك لم يمنع بعض رواد مواقع التواصل، من القيام بمشاركة الصورة ، عبر حسابه وتوجيه انتقادات لاذعة للشابة رهف القنون، بسبب ظهورها شبه عارية معظم الوقت عبر حسابها على إنستغرام. بحسب أولئك البعض.

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وكانت الشابة السعودية رهف القنون ، قد شاركت امس الاول ، متابعيها عبر حسابها في موقع "إنستغرام" احتفالها مع الكونغولي "لوفولو أندي" والد طفلها بذكرى ارتباطهما، معلنة ولأول مرة أنها ارتبطت به في يوليو 2019.

ونشرت رهف القنون صورة وهي في حضن والد طفلها ذي الأصل الأفريقي، ومعهما طفلهما الصغير الذي تم إخفاء وجهه بالصورة، ووصفت رهف القنون حبيبها بأنه الحب الحقيقي بالنسبة لها وأنها ستظل تحبه مهما حدث ولم تذكر كلمة زوجي ولكنها قالت "والد ابني" الأمر الذي يعزز الشكوك السابقة بأنهما غير متزوجين بحسب المتابعين وهو ما عرضها لانتقادات من جانبهم.

وعبر تعليق في ذات الصورة التي نشرتها رهف القنون ردّ عليها لوفولو أندي والد ابنها قائلًا: "وأنا كمان بحبك أنت تعنين لي العالم كله.. ربنا يخلينا لبعض عيد زواج سعيد"

واحتفلت رهف القنون بذلك مع حبيبها بمرور عام على ارتباطهما ببعضهما، غير أن المصطلحات التي تم إطلاقها عرضتها للانتقادات، فقد ذكرت والد ابني ولم تقل "زوجي" حتى كلمة "عيد زواج سعيد" لم تشفع لها لأن تلك الكلمة يتم اعتمادها في الخارج على الارتباط والخطوبة أيضًا، الأمر الذي جعل رهف القنون تحذف منشورها تمامًا من حسابها لمنع الانتقادات ضدها.

وقبل أيام انتشرت مجموعة من الصور ظهرت فيها رهف القنون، عندما كانت حاملًا في طفلها الأول، وتداول وقتها الجمهور تلك الصور بعدما كانوا يبحثون عن صورة واحدة تؤكد صحة ما فاجأتهم به رهف القنون بأنها وضعت مولودها الأول وأنها في حالة "نفاس".

وبالبحث عن مصدر تلك الصور التي تم تداولها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، تبيّن أن من نشرها هو "أندي" والد طفل رهف القنون وكانت بتاريخ الـ 11 من يونيو الماضي عبر حسابه في موقع إنستغرام، وكتب تعليقًا باللغة الإنجليزية عبر فيه عن حبه لها ، ليفتح به بابًا من الجدل حول ما إذا كانت علاقتهما زواجا أم أن علاقتهما خارج إطار الزواج.

وذكر متابعون أن تعليق أندي يعزز أن علاقتهما خارج إطار الزواج، ولتأكيد ذلك أيضًا هو وضعه لمجسم "خاتم" في تعريفه الخاص به عبر "إنستغرام" وبجواره اسم رهف القنون ولم يكتب كلمة "متزوج" كما العادة عند المتزوجين، لكن الدليل الثاني اعتبره آخرون أنه ليس شرطا أن يكتب كلمة متزوج؛ فالخاتم دليل على الزواج وفق اعتقادهم.

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