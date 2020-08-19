الطفل البطل الذي انقذ "طفلة الماء" يجهش بالبكاء اثناء تكريمه بتعز (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد.. الطفل البطل الذي انقذ "رويدا " "طفلة الماء" التي استهدفها " قناص حوثي " يجهش بالبكاء اثناء تكريمه بتعز( صورة)
تم اليوم في تعز تكريم الطفل البطل عمري صالح الذي انقذ شقيقته طفلة الماء بعد قنصها من قبل قناص مليشيا الحوثي الإجرامية .
عمري لم يتمالك نفسه وهو يلقي كلمته فأجهش بالبكاء تاثرا بملابسات الجريمة البشعة التي اقترفها قناص حوثي باستهدافه طفلة صغيرة كانت تجلب الماء لاسرتها .
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