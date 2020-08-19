شكرا لبحثكم عن خبر عقب إهانات الطلاب.. مطالبات بإقالة السفير اليمني في روسيا "تفاصيل" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

يواصل الطلاب اليمنيون في روسيا، للأسبوع الثاني توالياً، احتجاجاتهم أمام مبنى سفارة هادي في موسكو، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية للعام الجاري.

وأفاد المبتعثون في روسيا بأن سفارة الشرعية وملحقيتها الثقافية لم تصرف لهم الربع الأول والثاني والثالث من المستحقات المالية للعام الجاري، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على تحصيلهم العلمي.

وطالب الدارسون في روسيا الرئيس هادي وحكومته بسرعة إقالة أحمد الوحيشي.. متهمين إياه بإهانتهم وإذلالهم، ونهب حقوقهم.

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مؤكدين أنهم مستمرون في اعتصامهم أمام السفارة في موسكو حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، رغم التواجد الكثيف للشرطة الروسية التي استدعاها السفير الوحيشي لقمع احتجاجات الطلاب بذريعة محاولة اقتحام المبنى.

يأتي ذلك بعد 7 أيام من اعتقال الشرطة الروسية 7 طلاب يمنيين مبتعثين للدراسة من أمام السفارة، خمسة منهم ضباط شرطة، كانوا يطالبون بإجلائهم وصرف مستحقاتهم المالية منذ 3 أشهر من استكمال دراستهم، وفق بيان للجنة التحضيرية لاتحاد طلاب اليمن في موسكو.

وقال بيان اللجنة إن عملية اعتقال الطلاب جاءت بطلب من السفير أحمد الوحيشي، والقائم بعمل الملحق العسكري العميد فؤاد المهتدي.

ويعاني الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في الخارج، من مشاكل مالية بسبب نهب مستحقاتهم المالية من قبل مسؤولي سفارات هادي في الهند وروسيا والصين ومصر وغيرها، الأمر الذي انعكس سلباً على مستواهم التعليمي، حيث تعرض البعض منهم للطرد من الشقق التي استأجروها مع عوائلهم، ومنع البعض من الدخول إلى قاعات الامتحانات بسبب عدم تسديد الرسوم.