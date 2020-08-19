شكرا لبحثكم عن خبر قرار حوثي بشأن خريجي الثانوية العامة من أبناء الجنوب الراغبين في دراسة الجامعة بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قرت اللجنة العليا للتنسيق والقبول التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية الموافقة على قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من أبناء المحافظة الجنوبية والراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والأهلية في مناطق سيطرة الجماعة.

واشترطت اللجنة حصول الطلاب على وثيقة رسمية ودائمة للثانوية العامة، وأن يخضعوا لنفس شروط القبول والإجراءات التي يخضع لها زملائهم في المحافظات الحرة.

كما وقفت اللجنة أمام طلبات الجامعات الحكومية والأهلية المتعلقة بالتنسيق والقبول للعام 2020 / 2021م واتخذت بشأنها عددا من قرارات التي لم تذكر تفاصيلها.