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مليشيا الحوثي تستهدف القرى والمزارع بالجبلية والفازة جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

مليشيا الحوثي تستهدف القرى والمزارع بالجبلية والفازة جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - القرى والمزارع في بلدتي الجبلية والفازة الساحلية التابعتين لمديرية التحيتا، بالتزامن مع قيامها بالتصعيد الممنهج في مناطق متفرقة جنوب الحديدة غربي اليمن.

 

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مصادر محلية في البلدتين أفادت، أن المليشيات استهدفت منازل المواطنين ومزارعهم بشكل عنيف ومتواصل، مستخدمة قذائف مدفعية B10، والقذائف الصاروخية نوع " لُــو ".

 

 وطبقاً لذات المصادر، فقد عاودت المليشيات إطلاق النار صوب المناطق المستهدفة، بشكل هستيري، بسلاح 14.5 وسلاح 12.7 وسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة.

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