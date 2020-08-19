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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المنطقة الأولى تؤكد انها لن تسمح بأي تشكيلات مسلحة بوادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت المنطقة العسكرية الأولى انها لن تسمح بأي تشكيلات مسلحة خارج اطار الداخلية والدفاع في نطاق عمل المنطقة بوادي وصحراء حضرموت.
جاء ذلك خلال اجتماع لقيادة المنطقة بمدينة سيئون برئاسة قائد المنطقة اللواء الركن صالح طيمس، بحضور قادة الالوية ورؤوسا الشعب وقادة الكتائب والضباط التابعين لقيادة المنطقة، والذي كرس لمناقشة جملة من المواضيع ذات الصلة بتعزيز الحالة الامنية في الوادي والصحراء، وفقا لوكالة سبا الشرعية.
ودعا الاجتماع ابناء وادي وصحراء حضرموت الى الاصطفاف خلف السلطة المحلية بالمحافظة ومساندة الجهود العسكرية والامنية بما يحقق الامن والاستقرار في الوادي.
وتطرق قائد المنطقة الى نتائج لقائه مؤخرا مع فخامة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء في الرياض.
وشدد على مضاعفة الجهود لمكافحة الارهاب وضرورة اضطلاع جميع القادة بمسؤولياتهم ووجباتهم والحفاظ على الجاهزية القتالية والفنية وتطوير واعداد وحداتهم قتاليا ومعنويا، والحرص على توحيد ورص الصفوف لكافة الوحدات العسكرية والامنية خلال هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن.
ووجه اللواء طيمس بتوجيه رسائل إلى وسائل الاعلام ومراسليهم بعدم التعاطي مع أي مصادر ليست مخولة بالتصريح لوسائل الإعلام فيما يخص المنطقة ووحداتها.. مؤكدا ان قيادة المنطقة لن تتهاون مع أي جهة تقوم بذلك وتتحمل المسئولية القانونية كاملة.
كما ثمن الاجتماع الدور الكبير التي تقوم به دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودعمها السخي لقوات الجيش في مختلف الجوانب.
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