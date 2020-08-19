بلادنا تأسف لعدم تمديد حظر السلاح على إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية في تمديد حظر السلاح على إيران ومواجهة إرهاب طهران في المنطقة.



وأعرب عن أسفه لرفض مجلس الأمن الدولي تمديد الحظر وما لذلك من تأثير سلبي مباشر على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن كريستوفر هنزل لمناقشة المستجدات على الساحة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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وكان مجلس الأمن قد رفض قبل أيام محاولة أمريكية لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، ما دفع الرئيس دونالد ترامب بالتلويح بآلية "سناباك" التي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على طهران لانتهاكها بنود الاتفاق النووي..

من جهة أخرى، أكد نائب الرئيس العزم في المضي نحو استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي أُنجزت الآلية الخاصة به في الأيام الماضية بدعم من السعودية.

وأشار نائب الرئيس إلى المسؤولية التي يضطلع بها المجتمع الدولي إزاء استمرار التصعيد الحوثي واستهدافه للمدن الآهلة بالسكان والنازحين والمشردين وقنص المدنيين والأطفال والنساء واستمرار إطلاقه للصواريخ والطيران المسير نحو المدن ومناطق في السعودية.

من جهته، نوه السفير الأمريكي إلى استمرار دعم بلاده للشرعية ولجهود إحلال السلام في اليمن وشراكة أمريكا واليمن المتميزة في مجال محاربة الإرهاب.

وأشاد بإيجابية الحكومة فيما يخص التسريع بتنفيذ اتفاق الرياض والخطوات التي تمت في هذا الباب والدور السعودي الذي عمل على إنجاز الآلية.