شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. قصف مدفعي على تحركات للمليشيا في رازح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية اليوم الأربعاء، 19/آب/2020، تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقال مصدر محلي إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم يتسن للمصدر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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