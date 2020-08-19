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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تحركات حوثية في مجزر بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ مأرب
قصفت مقاتلات التحالف، اليوم الأربعاء، 19/آب/2020، تحركات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مديرية مجزر تعرضت لقصف جوي عنيف.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي
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