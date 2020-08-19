شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تحركات حوثية في مجزر بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف، اليوم الأربعاء، 19/آب/2020، تحركات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن. Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مديرية مجزر تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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