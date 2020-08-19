شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا بقصف للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ الجوف شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن التحالف استهدف بـأكثر من غارة مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقة اللبنات التابعة لمديرية الحزم مركز المحافظة. Advertisements وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وأكدت سقوط قتلى وجرحى من عنصر المليشيا جراء القصف الجوي.

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