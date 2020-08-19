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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تجمعات حوثية في البيضاء وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على تجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية "ولد ربيع".
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.
وكانت الحكومة نفت، في وقت سابق، تحقيق المليشيا أي تقدم في المديرية
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