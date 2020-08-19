التحالف يقصف تجمعات حوثية في البيضاء وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ البيضاء شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على تجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية "ولد ربيع". وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. وكانت الحكومة نفت، في وقت سابق، تحقيق المليشيا أي تقدم في المديرية

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