اخبار الخليج / اخبار اليمن

مقتل عدد من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع المقاومة بالضالع

0 نشر
اليمن العربي ـ الضالع 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عدد من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع المقاومة بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

مقتل عدد من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع المقاومة بالضالع

الخليج 365 ـ الضالع

قتل عدد من عناصر المليشيات الحوثية وأصيب آخرون إثر محاولة مجموعة منهم التسلل باتجاه مواقع القوات المشتركة في قطاع الفاخر غربي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

Advertisements

 

ووفق مصدر ميداني في اللوء 30 مدرع فإن العناصر الحوثية التي حاولت التسلل كانت تهدف إلى وضع عبوات ناسفة في أماكن متقدمة، في محاولة لمنع وعرقلة القوات المشتركة من التقدم، إضافة إلى انتشال جثث لعناصر تابعة لهم سقطوا في مواجهات سابقة، إلا أنه سرعان ما تم الإجهاز عليهم بشكل مباشر بكمين محكم تم نصبه مسبقاً.

 

وقال، إن عددا من عناصر المليشيات في هذه العملية لقوا مصرعهم على الفور وأصيب آخرون، ومازالت جثث البعض متواجدة في ميدان المواجهات، فيما باشرت بعدها وحدة الهندسة في اللواء 30 مدرع بتفكيك العبوات الناسفة التي كانت بحوزة العناصر المليشاوية المتسللة وإبطال مفعولها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عدد من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع المقاومة بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا