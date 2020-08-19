شكرا لبحثكم عن خبر ضحايا "شركات الأسهم" يتحدون قرارات الحوثيين وهذا مافعلوه أمام مكتب الرئاسة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تظاهرت عشرات النساء المساهمات في شركات الأسهم الوهمية، الثلاثاء، مجدداً في العاصمة صنعاء للمطالبة بالإفراج عن مندوبي تلك الشركات المعتقلين في سجون الحوثيين.

وقالت مصادر حقوقية إن عشرات النساء المساهمات في تلك الشركات احتشدن أمام مكتب دار الرئاسة بصنعاء، رغم منعهم من قبل الحوثيين الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن قوات الحوثيين فرضت طوقاً أمنياً على المحتجات أمام مكتب دار الرئئاسة وهددتهن بالاعتقال .

والأربعاء الماضي، مكتب رئاسة الجمهورية الواقع تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء، جميع الوقفات الاحتجاجية الخاصة بضحايا "شركات الأسهم" المطالبة باستعادة أموالهم حتى إشعار آخر.

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ويطالب المحتجون بإطلاق سراح مندوبات شركات الأسهم وعلى رأسهن بلقيس الحداد بحجة أن المبالغ تم مصادرتها من قبل سلطات الحوثيين.

وكان البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء أصدر قراراً بحجز أموال أشخاص وشركات تنشط في بيع للأسهم الوهمية للمواطنين منهم بلقيس الحداد التي تعمل في تجارة الفضة.

ووجه البنك المركزي بصنعاء جميع شركات ومنشآت الصرافة بحجز أموال أشخاص وشركات تنشط في بيع الأسهم الوهمية وتطبيق إجراءات العناية الواجبة واجراءات العناية الخاصة للتعرف على العميل والمستفيد الحقيقي،وفقا للتعليمات النافذة، والتأكد من حصول الشركات على التراخيص القانونية.

وانتشرت خلال الآونة الأخيرة، شركات لبيع الأسهم المالية الوهمية في اليمن وخارجه تعمل وفق أساليب وطرق ممنهجة على سرقة أموال طائلة من المواطنين المخدوعين خصوصاً شريحة الميسورين من خلال ادعائها استثمار أموالهم مقابل أرباح طائلة.

وكان ناشطون يمنيون حذروا في وقت سابق من الوقوع في فخ تلك الشركات الوهمية وأطلقوا حملة توعية عن الاستثمار في هذه الشركات الوهمية تحت وسم #لاتكن_سمكة، محذرين من إنخداع المواطنين بالأرباح السريعة.