شكرا لبحثكم عن خبر أول رد فعلي للتحالف العربي بعد ساعات من استهداف الحوثيين للسعودية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين الانقلابية، اليوم الثلاثاء، أن التحالف العربي نفذ غارات مكثفة على مناطق سيطرتها في محافظات مأرب والحديدة وصعدة والجوف والبيضاء في اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الناطق الجماعة إن طيران التحالف شن 16 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، تركزت 15 منها على مديرية صرواح غربي مأرب، فيما استهدفت غارة أخرى منطقة صلْب في مديرية مجزر شمال غربي المحافظة النفطية ذاتها.

وأضافت أن التحالف أغار على محافظة الحديدة غرب اليمن، مستهدفاً بـ 6 غارات مزرعة الحاشدي في منطقة العرج بمديرية باجل شمال الحديدة.



وذكرت أن محافظتي صعدة والجوف الحدوديتين مع السعودية، تعرضتا إلى 4 غارات جوية توزعت بغارتين على منطقة آل علي في مديرية رازح غرب صعدة، وغارتين على منطقة اللبنات في مديرية الحزم مركز محافظة الجوف.

وأشارت إلى استهداف طيران التحالف محافظة البيضاء وسط اليمن، بغارة على مديرية ولد ربيع شمال غربي البيضاء.

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وكانت السعودية قد أعلنت مساء الأمس سقوط مقذوف أطلقته جماعة الحوثيين على إحدى القرى الحدودية.

وقالت إدارة الدفاع المدني في جازان، في بيان نشرته على حسابها عبر موقع "تويتر" إنه سقط مقذوف أطلقه الحوثيون على إحدى القرى الحدودية أقصى الجنوب الغربية لمملكة العربية السعودية.

وأشارت إدارة الدفاع المدني في جازان، إلى أن المقذوف لم يؤد إلى أي إصابات أو وفيات.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إن المديرية تلقت بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وتابع الغامدي، قائلا: "سقوط مقذوف نتج عنه تضرر منزلين ومركبة بالشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات".