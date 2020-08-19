شكرا لبحثكم عن خبر هذا ما قاله اللواء صالح في أول اجتماع عسكري عقب عودته من السعودية! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع، اللواء الركن صالح محمد طيمس، أن قيادة المنطقة، لن تسمح بأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الداخلية والدفاع، في نطاق المنطقة العسكرية الأولى.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع اليوم بمقر شعبة الصيانه الفنية بقيادة المنطقة بسيئون، ضم قادة الألوية ورؤوساء الشعب وقادة الكتائب والضباط التابعين لقيادة المنطقة العسكرية الأولى.



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واطلع طيمس، القادة العسكريين عن نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية، عقب عودته منها، وأهم النقاط التي تم مناقشتها مع رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقيادة التحالف العربي.

ودعا طيمس، أبناء الوادي والصحراء إلى الاصطفاف خلف السلطة المحلية بالمحافظة، ومساندة الجهود العسكرية والأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار في الوادي .

وشدد طيمس على مضاعفة الجهد لمكافحة التهريب والإرهاب وضرورة اضطلاع جميع القادة بمسؤولياتهم وواجباتهم والحفاظ على الجاهزية القتالية والفنية، وتطوير وإعداد وحداتهم قتالياً ومعنوياً، والحرص على توحيد ورص الصفوف لكافة الوحدات العسكرية والأمنية خلال هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن.