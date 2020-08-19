شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل هامة يكشفها مستشار "معين عبد الملك" بشأن توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مسؤول حكومي مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية في تشكيل الحكومة الجديدة الذي كُلف معين عبد الملك بتشكيلها.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء والقيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، علي الصراري، إن القوى السياسة ورئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك، وصلت إلى اتفاق حول المعايير المتبعة في التشكيل الحكومي المرتقب..

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ونقلت قناة "بلقيس" عن الصراري، قوله إن الحكومة المكونة من أربعة وعشرين مقعدا ستكون مناصفة بين المحفرظات الجنوبية والشمالية فيما احتفظ الرئيس هادي بتعيين الوزارات السيادية.



وأضاف أن المجلس الانتقالي حصل على أربعة مقاعد من حصة المحافظات الجنوبية فيما حصل الإصلاح والمؤتمر والناصري ومؤتمر حضرموت الجامع والائتلاف الوطني الجنوبي على مقعد واحد، بينما توزعت حصة المحافظات الشمالية ثلاثة مقاعد لحزب المؤتمر وثلاثة للإصلاح ومقد واحد لبقية القوى السياسية.

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر محلية أن اللجنة العسكرية السعودية المتواجدة في عدن منذ الخميس الماضي، شرعت الأحد في تنفيذ الجانب العسكري من اتفاق الرياض.