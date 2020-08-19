المليشيا تقصف الجبلية والفازة بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تعرضت بلدتا الجبلية والفازة، جنوبي الحديدة، الثلاثاء 18 أغسطس/آب 2020، للقصف الحوثي العنيف.



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وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي استهدفت القرى والمزارع في بلدتي الجبلية والفازة الساحليتين التابعتين لمديرية التحيتا، بالتزامن مع قيامها بالتصعيد الممنهج في مناطق متفرقة جنوب الحديدة غربي اليمن.

وأفادت المصادر في البلدتين، أن المليشيات استهدفت منازل المواطنين ومزارعهم بشكل عنيف ومتواصل، مستخدمة قذائف مدفعية B10، والقذائف الصاروخية نوع "لُــو".

وطبقاً لذات المصادر، فقد عاودت المليشيات إطلاق النار صوب المناطق المستهدفة، بشكل هستيري، بسلاح 14.5 وسلاح 12.7 وسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة