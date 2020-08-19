أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

مجلي: محاولة مليشيا الحوثي نفي علاقتها بالتنظيمات الإرهابية مسرحية مفضوحة https://www.elyamnelaraby.com/496286/ في 48 ساعة.. مصرع 34 من قيادات وعناصر المليشيات الحوثية https://www.elyamnelaraby.com/496254/ بن بريك يلتقي المدير التنفيذي لمركز رؤى للدراسات الاستراتيجية والاستشارات والتدريب https://www.elyamnelaraby.com/496255/ معين عبدالملك عدد من المكونات الجنوبية ضمن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة https://www.elyamnelaraby.com/496268/ بادي: ماضون في التصدي للمليشيات الحوثية وكافة التنظيمات الإرهابية الأخرى Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/496270/ ننشر أسعار الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء.. تعرف عليها https://www.elyamnelaraby.com/496241/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/496242/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/496243/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/496244/ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/496245/

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