شكرا لبحثكم عن خبر واشنطن تدعو الحوثيين لإطلاق سراح سجين يهودي في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
حث المبعوث الأمريكي الخاص لرصد ومكافحة معاداة السامية، إيلان كار، الاثنين، جماعة الحوثيين على إطلاق سراح عضو مسجون بشكل غير قانوني من الجالية اليهودية في اليمن.
ويعتقل الحوثيون منذ أربع سنوات، ليفي سالم موسى مرهابي وهو عضو في الجالية اليهودية التي لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد من تبقى منها في اليمن.
وقال المسؤول الأمريكي الرفيع على حسابه في تويتر:" نحن ننضم إلى الدعوة لإطلاق سراح مرهابي فوراً".
وتتهم جماعة الحوثيين باضطهادها للأقليات الطائفية في اليمن كاليهود والبهائيين، وسابقا أصدرت حكماً بإعدام خمسة بهائيين، لكنها أوقفت الحكم بتوجيهات من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، واكتفت بنفيهم خارج البلاد.
وتعتبر الطائفة اليهودية في اليمن من أقدم الطوائف في العالم، وكان أغلبية اليهود قد رحلوا إلى فلسطين عقب انتهاء الحرب الأولى بين إسرائيل والعرب في 1948.
وشكل اليهود جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع اليمني، وتعايشوا بسلام مع المسلمين على مدى قرون طويلة، وتحديداً منذ دخول الإسلام إلى اليمن في عام 628 م.
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