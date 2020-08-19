شكرا لبحثكم عن خبر الجديد في هجوم الحوثي على مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، عبدالسلام محمد، إن الجديد في هجوم الحوثي على مأرب ليس عدد القتلى ولا الأسرى.

وأضاف في منشور له على "الفيسبوك": "رغم أن الحوثي لأول مرة يخسر مثل هذه الخسائر، لكن الجديد أن تحركاته مرصودة أمنيًا وسلاحه الذي يرسله مع مقاتليه يستلمه الجيش الوطني والمقاومة".‬

وتابع رئيس مركز أبعاد قائلا: "‫لأول مرة يكون الحوثي كريما مع خصومه الى درجة أنه أرسل لهم دبابات ومدرعات وأطقم بذخيرتها".

وتواصل قوات الجيش تقدمها في مختلف جبهات مأرب والجوف والبيضاء ونهم شرقي العاصمة صنعاء، وسط معارك عنيفة تتكبد فيها المليشيا الحوثية عشرات القتلى والجرحى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية.