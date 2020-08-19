شكرا لبحثكم عن خبر بيان هام حول آخر تطورات فيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا الثلاثاء، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت.

وقالت اللجنة في بيان لها على تويتر، إنها سجلت 7 إصابات جديدة وحالتي وفاة في حضرموت.

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ووثقت اللجنة 7 حالات تعاف، 6 منها في حضرموت وحالة في شبوة.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت الحكومة اليمنية 1889 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 537 حالة وفاة و1052 حالة تعاف في محافظات عدن والضالع ولحج وتعز وأبين وشبوة والمهرة وحضرموت ومأرب والبيضاء.