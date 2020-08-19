شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يزعمون السيطرة على 1000 كم وتدمير 12 معسكر في هذه المحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت جماعة الحوثيين مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل العملية العسكرية التي أعلنت عنها في وقت سابق اليوم.

وزعم المتحدث باسم قوات العميد يحيى سريع السيطرة على 1000 كم مربع وتدمير 12 معسكرا لما يسمونهم بالقاعدة وداعش في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء أدت إلى تطهير المنطقة من سيطرة تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين على حد تعبيره.

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وأشار إلى سقوط أكثر من 250 من عناصر التنظيمين الذين سقطوا بين قتيل وجريح وأسير لافتا إلى اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعثور على كميات كبيرة من الأحزمة الناسفة”.

ولفت سريع إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أكثر عن العملية العسكرية الأخيرة خلال الأيام القادمة.