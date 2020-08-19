في 48 ساعة.. مصرع 34 من قيادات وعناصر المليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

شيعت مليشيا الحوثي -الذراع الايرانية في اليمن- جثامين 33 من قتلاها بينهم قيادات ميدانية وموالون للجماعة قتلوا في مناطق متفرقة خلال الأيام القليلة الماضية.



وشيعت مليشيا الحوثي، خلال يومي الاثنين والثلاثاء 17 و18 اغسطس/آب الجاري، جثامين قيادات ميدانية منحتهم الجماعة رتبا عسكرية افتراضية قبل أيام من مقتلهم في معارك ديمومة بقائها في حالة استلاب للسلطة في مناطق سيطرتها منذ سبتمر 2014م.

واستقبلت مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء جثامين كل من: أحمد عبدالله حميد، والذي منحته مليشيا الحوثي رتبة رائد، علي محمود صالح محمود، عبدالعظيم علي الحبيشي، حاتم سالم مرشد، وجميعهم برتبة ملازم.

وشيع في صنعاء جثامين كل من: أنور علي جمعان، سليم عبدالله الوصابي، زيد علي صغير المطري، أحمد محمد التكروري، والذين قتلوا في جبهات مليشيا الحوثي.

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وخلال ذات الفترة استقبلت مديريات محافظة صنعاء جثامين 5 آخرين من أبنائها قتلوا في صفوف مليشيا الحوثي في مواقع متفرقة، وحسب مصادر محلية متعددة فقد استقبلت صنعاء جثامين كل من: أحمد حمود الشريف، عبد الإله أحمد الهميس، علي عبد الله محمد الحمزي، مروان صالح ناصر، بشار أحمد عتيق، عادل علي قاسم صولان.

وفي محافظة حجة، شيعت مليشيا الحوثي هناك لجثامين كل من: مصطفى فلحان خميس فقير، يحيى عبده محمد شهوان، عمار خالد محمد البرمي، محمد درهم حزام صلاح، أشرف حميد أحمد الصرابي، أحمد يحيى أحمد عبدالله حجاف، إضافة إلى أحمد علي ناجي ناصر المطري، والذي منحته المليشيا رتبة مقدم، وعلي أحمد صالح الشويع، وعبدالرحمن علي أحمد جحاف.

وفي سياق متصل، استقبلت مديريات محافظة ذمار، جثامين 7 من أبنائها العائدين في توابيت مليشيا الحوثي خلال يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، وأعلن في محافظة ذمار تشييع مليشيا الحوثي هناك جثامين كل من: محمد عبدالرحمن الجرموزي، علي محمدالجيلاني، عبدالملك صالح محمد البصير، توفيق سعد الحاروي، عبدالمنعم أحمد الحميني، وضاح هاشم محمد الطماح.

وبالمثل استقبلت مديريات محافظة إب جثامين كل من:حسام حسن علي الرميشي، طاهر أمين عبده علوان، عبدالواحد علي قايد الفقيه، وكل من: عمار جابر بلح، يحيى حسن الزرنوقي بمحافظة الحديدة.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية تلقت خسائر كبيرة في محافظة الضالع بعد محاولتها تنفيذ هجومين قتاليين على مواقع القوات الجنوبية مستغلة الأجواء الماطرة.

وتخوض القوات الحكومية مسنودة بطيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات بمحافظات مأرب والجوف والبيضاء.