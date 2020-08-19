شكرا لبحثكم عن خبر "الرويشان" يوجه أقوى رسالة للحوثيين:"لستم يمنيين ولا مسلمين ولا حتى بشراً يا أحفاد الشيطان الرجيم" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

علق وزير الثقافة اليمني الأسبق الأستاذ خالد الرويشان على حادثة قنص طفلة صغيرة في محافظة تعز برصاص قناص حوثي.

وقال الرويشان في منشور له بالفيسبوك :طفلٌ شجاع يحاول أن ينقذ شقيقته الطفلة لإسعافها بعد إصابتها برصاصة قناصٍ مجرم شرق مدينة تعز"

وأضاف الرويشان مخاطبا جماعة الحوثي : جريمةٌ هي خلاصةُ عهد .. خلاصتكم !



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وخاطب جماعة الحوثي قائلا : "لستم يمنيين ولا مسلمين ولا حتى بشراً يا أحفاد الشيطان الرجيم".

وتابع :"نريد أن نرى القنّاص معلقاً هنا فوق خيط الدم الشهيد وعلى إسفلت هذا الشارع الشاهد على أجبن وأرذل مافعله قنّاصٌ مجرم في هذا العالم..علّقوا القنّاص من رقبته قبل أن يعلّق الشعبُ رقابكم"

وأمس الاثنين قال شهود عيان لـ"يمن برس" إن الطفلة رويدا صالح بن صالح الأبيض والبالغة من العمر ثمانية أعوام، أصيبت في رأسها إثر استهدافها برصاص قناص جماعة الحوثي المتمركز في تبة "أبو الذهب" الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة، بينما كانت تجلب الماء إلى منزلها جوار فندق سبأ في حي الروضة.

وأثارت جريمة الحوثيين غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي وأوساط الرأي العام.

واستنكر رواد هذه المواقع ما تقوم به الجماعة الحوثية من استهداف متواصل للأطفال والنساء في محافظة تعز ..كما انتشرت صورة الطفلة عقب قنصها بشكل واسع .