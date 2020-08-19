شكرا لبحثكم عن خبر هذا ماكشفته صور الأقمار الصناعية عن فيضان سد مأرب! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشفت منظمة يونوسات التابعة للأمم المتحدة أن مياه سد مارب غمرت نحو 30 كم2، من الأراضي المجاورة للسد في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت المنظمة، في تقريرها الاثنين، إنها درست وحللت الصور الملتقطة من القمر الصناعي Sentinel-2 في 5 أغسطس الجاري، وقارنتها بصور ذات القمر الصناعي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، في يوليو الماضي والتي غطت مسح نحو 1700 كم2 من مساحة محافظة مأرب.
وأشارت المنظمة، إلى أن نتائج تحليل صور الأقمار الصناعية أظهرت أن “ما مجموعه حوالي 30 كيلومتر مربع من الأراضي قد غمرتها المياه”.
وتظهر الخارطة التي نشرتها المنظمة، أن معظم الأراضي التي غمرتها المياه تقع بمحيط بحيرة سد مأرب، والبحيرات المتفرعة من قنواتها الرئيسية، إضافة إلى الأراضي الواقعة على طول “وادي المفيض” المتفرع من بحيرة السد باتجاه منطقة “الفَلَج” ومديرية الوادي.
وتعرف منظمة يونوسات بأنها برنامج أممي متخصص بتحليل صور الأقمار الصناعية، تابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث.
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