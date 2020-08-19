شكرا لبحثكم عن خبر استسلام كتيبة حوثية بكامل عتادها العسكري غرب مارب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
استسلمت اليوم الثلاثاء كثيبة حوثية بكامل عتادها بعد حصارها من قبل قوات الجيش الوطني المسنودة برجال القبائل في جبهة صرواح.
وقال مصدر عسكري أن كتيبة تابعة لمليشيات الحوثي استسلمت لقوات الجيش الوطني وقبائل الجدعان في جبهة المخدرة بعد وقوعها في كمين محكم ومحاصرتها منذ عصر أمس.
وقال المصدر أن استسلام المجاميع الحوثية جاء بعد ان تحولت تحشيدات المليشيات في جبهة صرواح إلى ركام ولم يعد أمامهم أي خيار آخر سوى الاستسلام او الموت.
وأضاف المصدر أن مليشيا الحوثي “تسوق عناصرها إلى محارق الموت في صرواح مارب وحزم الجوف وفي مختلف الجبهات”.
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