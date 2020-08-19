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يزيد بن سلمان - شبوة - الطفل الذي أنقذ أخته في تعز يتفاجئ بهدية .. نصف مليون ريال من هذا الشيخ ؟

نظير شجاعته ومغامرته بروحه لانقاذ اخته التي سقطت مضرجة بدمائها بعد طلقة غادرة من قناص حوثي أعلن قائد المقاومة في مدينة تعز الشيخ حمود سعيد المخلافي بتبرعه بمبلغ قدره نصف مليون ريال كهدية للطفل . وبالمناسبة أقامت مؤسسة فجر الأمل بتعز حفلا على شرف الطفل وتم تكريمه بالمبلغ .

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