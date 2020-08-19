شكرا لبحثكم عن خبر أسرى يكشوف زيف ادعاءات الحوثيين في التقدم بمأرب (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة تسجيلاً مصوراً لاعترافات عدد من المجاميع الحوثية التي تم القبض عليها في جبهات نهم شرق صنعاء.

وكانت مجاميع أخرى تابعة لمليشيات الحوثي قد استسلمت لقوات الجيش الوطني، وقبائل الجدعان في جبهة المخدرة غربي صرواح، بعد حصارهم منذ عصر الاثنين وحتى فجر الثلاثاء.

وقتل وجرح المئات من مليشيا الحوثي الانقلابية خلال اليومين الماضيين في جبهات مارب والجوف والبيضاء، وتكبدت المليشيا خسائر كبيرة.