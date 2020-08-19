شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاعلى لأبناء الحجرية وتشكيل الهيئة الإدارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد اليوم الثلاثاء، بمديرية المعافر بمحافظة تعز، الإجتماع التأسيسي الاول للمجلس الأعلى لأبناء الحجرية.

وجرى في الاجتماع تشكيل واختيار هيئة ادارية للمجلس مكونة من مشائخ وأعيان ووجهاء الحجرية.

وأختار المجتمعون الشيخ فضل الخامري رئيسا للمجلس، كما تم اختيار كلا من الشيخ باسم الزريقي ومحمد عبدالولي الشرجبي نائبين لرئيس المجلس وسلطان الاصبحي أميناً عاما المجلس وشمسان نعمان أميناً عاما مساعدا والشيخ عبدالقادر مغلس رئيسا للجنة المالية.

كما اقر الاجتماع اختيار وتشكيل بقية قوام الهيئة الادارية وقيادة وأعضاء هيئة الرقابة والتفتيش.

ويهدف المجلس الى تنسيق الجهود ولم الشمل وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة ابناء الحجرية ومحافظة تعز عموما، والحفاظ على أمن واستقرار الحجرية والسكينة العامة للمواطنين. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

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