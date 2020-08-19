شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الحوثيين تصدر توجيه هام انتظره جميع المستأجرين في العاصمة صنعاء.. إليكم التفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه وزير الداخلية في حكومة الحوثيين بصنعاء، اللواء عبدالكريم الحوثي، بمحاسبة مدراء مراكز الشرطة المتواطئين مع ملاك العقارات الذين يسعون لرفع الإيجارات والتعسف بالمستأجرين.
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وأكد وزير داخلية الحوثيين في التوجيه، أن التواطؤ مع ملاك العقارات يساهم في مضاعفة قسوة الظروف المعيشية التي تعصف بالمواطنين نتيجة العدوان والحصار الاقتصادي.
وشدد على أهمية تفعيل مركز الشكاوى 189 لاستقبال شكاوى المستأجرين والبت فيها سريعا ومحاسبة من يتقاعس عن التجاوب مع شكاويهم.
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