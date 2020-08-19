شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستبدل شبكة الاتصالات اليمنية في سقطرى وتربطها بالاتصالات الإماراتية. والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حصلت مصادر اعلاميه ووكالات أنباء محلية على معلومات مؤكد ، تفيد بأن الإمارات تعمل على استبدال شبكة الاتصالات اليمنية، في جزيرة سقطرى، وربطها بالاتصالات الإماراتية.
وقالت المصادر نقلا عن مصادر مطلعة في سقطرى أن الإمارات تعمل على تنفذ مشاريع في قطاع الاتصالات، بغرض استبدال شبكة الاتصالات اليمنية في الجزيرة.
.
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
وكشفت المصادر أن فرق فنية وتقنية تابعة للإمارات بينهم أجانب، تعمل منذ اليومين الماضيين، تحت حجة تحسين شبكة الاتصالات في الجزيرة.
جاء ذلك عقب نصب البحرية الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي، شبكة اتصالات عسكرية، بعد نقل سفن إماراتية، خبراء ومعدات عسكرية إسرائيلية متطورة من قاعدة مامتام الإسرائيلية، إلى المرفأ المعزول الذي انشأته الإمارات في سقطرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تستبدل شبكة الاتصالات اليمنية في سقطرى وتربطها بالاتصالات الإماراتية. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.