شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستبدل شبكة الاتصالات اليمنية في سقطرى وتربطها بالاتصالات الإماراتية. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصلت مصادر اعلاميه ووكالات أنباء محلية على معلومات مؤكد ، تفيد بأن الإمارات تعمل على استبدال شبكة الاتصالات اليمنية، في جزيرة سقطرى، وربطها بالاتصالات الإماراتية.

وقالت المصادر نقلا عن مصادر مطلعة في سقطرى أن الإمارات تعمل على تنفذ مشاريع في قطاع الاتصالات، بغرض استبدال شبكة الاتصالات اليمنية في الجزيرة.

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وكشفت المصادر أن فرق فنية وتقنية تابعة للإمارات بينهم أجانب، تعمل منذ اليومين الماضيين، تحت حجة تحسين شبكة الاتصالات في الجزيرة.

جاء ذلك عقب نصب البحرية الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي، شبكة اتصالات عسكرية، بعد نقل سفن إماراتية، خبراء ومعدات عسكرية إسرائيلية متطورة من قاعدة مامتام الإسرائيلية، إلى المرفأ المعزول الذي انشأته الإمارات في سقطرى.