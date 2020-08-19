شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مشائخ الجوف يخرج عن صمته ويكشف عن القوة العسكرية القادرة على فرض الحسم العسكري.. وأسباب استمرار انقلاب الحوثيين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الشيخ"عبدالله العكيمي"احد الوجاهات القبلية البارزة بالجوفالاسباب الحقيقية وراء تعثر وتأخر تحقيق الجيش الوطني للحسم العسكري . "اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "أقولها وأنا على ثقة تامة والله وبالله إن الجيش الوطني قادر على تحرير اليمن من المليشيات شمالاً وجنوباً وإستعادة الدولة والجمهورية ولكن السبب في تأخير الحسم هو إفتقار القيادة السياسية للقرار السياسي والعسكري إضافة الى الحسابات الخاطئة لقيادة التحالف العربي ". . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

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