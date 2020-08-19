شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط سياسي بارز يكشف عن اتصال هاتفي اجراه مع قائد عسكري للتأكد من معلومة سمعها قبيل أن يفاجأ بالرد ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الناشط السياسي البارز"فارس الحميري"تغريدة كشف فيها عن اتصال هاتفي اجراه مع قائد عسكري للتأكد من معلومة سمعها قبيل ان يفاجا بالرد. ""الخليج 365" " ينشر نص التغريدة : "أتصلت على قائد عسكري للتأكد من معلومة، جاوبني واحد وقال: أنا مرافق الفندم.. الفندم أُستشهد اليوم الله يرحمه، وغلق ..رجعت أتأكد من صحة مقتل القائد العسكري، أتصلت لضابط قريب له.. سلامات أيش صار للفندم..؟، قال: تلفونه ضاع من كم يوم، تفضل خذ كَلِمُه". . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

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