تفاصيل متسارعة تفصح عن تطورات آنية حديثة تقلب موازين القوى العسكرية لأول مرة لصالح الجيش صوب العاصمة

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عدن - ياسمين التهامي - تسطر قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية السابعة ورجال القبائل في "نهم"أروع البطولات بإسناد من طيران التحالف العربي الداعم للشرعية ومدفعية الجيش الوطني.
وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني استعاد أطقم وعربات مدرعة خلال المعارك وعدد من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة.
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وذكر المصدر أن الجيش أوقع المليشيات في كمائن عدة وأسر عدد من المجاميع وقتل آخرين بينما لاذ البعض بالفرار.
وكانت قوات الجيش قد تمكنت من أسر عدد من مليشيا الحوثي الذين كشفوا طرق تضليل المليشيا بمقاتليها والزج بهم في معارك خاسرة.
ومؤخراً لقي المئات من عناصر المليشيا الانقلابية مصرعهم وجرح وأسر آخرون في معارك عنيفة دارت خلال اليومين الماضيين.
وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من صد هجمات حوثية وشنت هجمات معاكسة تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في نهم وصرواح الجوف.
وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات حوثية في جبهات الجوف والبيضاء ومأرب، وكبدتها خسائر كبيرة.
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