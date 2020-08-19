شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة يدين الهجوم الجوي الذي استهدف باجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أباهيجيت جوها الهجوم الجوي الذي نفذ من قبل التحالف على مديرية باجل في محافظة الحديدة.

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وعبر جوها عن قلقه إزاء الضربة الجوية التي اصابت وأضرمت النار في مخزن الوقود بمصنع للزيوت في منطقة العرج بين مدينة الحديدة وميناء الصليف في يوم 16 أغسطس.

وقام التحالف قبل ساعات من تصريحات رئيس بعثة الأمم المتحدة باستهداف مزرعة في منطقة العرج في باجل.