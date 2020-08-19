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رئيس بعثة الأمم المتحدة يدين الهجوم الجوي الذي استهدف باجل

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عدن - ياسمين التهامي - أدان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أباهيجيت جوها الهجوم الجوي الذي نفذ من قبل التحالف على مديرية باجل في محافظة الحديدة.

 

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وعبر جوها عن قلقه إزاء الضربة الجوية التي اصابت وأضرمت النار في مخزن الوقود بمصنع للزيوت في منطقة العرج بين مدينة الحديدة وميناء الصليف في يوم 16 أغسطس.

 

وقام التحالف قبل ساعات من تصريحات رئيس بعثة الأمم المتحدة باستهداف مزرعة في منطقة العرج في باجل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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