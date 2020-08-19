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يزيد بن سلمان - شبوة - مقاتلات التحالف العربي تشن غارات مكثفة على مأرب وخسائر فادحة في صفوف الحوثيين (صورة) وقال مصدر عسكري ان غارة جوية استهدفت تعزيزات للحوثيين . Advertisements واستهدف طيران التحالف الان في مديرية مجزر بالمحافظة ادى الى تدمير ٣ اطقم. ويأتي هذا بالتزامن مع اعلان الحوثيين ي عن بيان بعد ساعات لعمليات عسكريه واسعة.

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