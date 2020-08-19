شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. المشاط يعيّن قيادي هاشمي في منصبين رفيعين بالدولة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، قرارا بتعيين قيادي من أسرة هاشمية نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات. وعيّن المشاط الدكتور هاشم محمد هاشم الشامي نائباً لوزير الاتصالات ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة لمجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعد من أكبر المؤسسات الايرادية الحكومية في البلاد. وسعت جماعة الحوثيين منذ فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء إلى تعيين موالين للجماعة في إطار مساعيها الممنهجة لحوثنة مؤسسات الدولة.

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