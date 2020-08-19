شاهد بالفيديو.. شاعرة يمنية ترثي صالح بكلمات مؤثرة "ليوم شعبك ياعلي جرحه خطير"

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يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد بالفيديو.. شاعرة يمنية ترثي الرئيس صالح بكلمات مؤثرة”ليوم شعبك ياعلي جرحه خطير “ نشرت الشاعرة برديس السياغي في تغريدة لها كلمات شعرية في الزعيم الراحل الشهيد علي عبدالله صالح رحمة الله عليه بعنوان المؤتمر عفاش وعفاش المؤتمر.

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