"ابراهيم الحمدي" و"علي عفاش" يظهران بصورة معاً في هذه الدولة ويرتديان ثياب نادرة

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يزيد بن سلمان - شبوة - الشهيد ابراهيم الحمدي والراحل علي عفاش يظهران بصورة معاً في هذه الدولة ويرتديان ثياب نادرة

تداول ناشطون صورة نادرة جداً في مواقع التواصل للرئيس اليمني الراحل الشهيد ابراهيم الحمدي والى جانبه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح . Advertisements ويظهر في الصورة الحمدي وعفاش وهم يرتدون ثياب الاحرام في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية .

وانتشرت بشكل كبير في مواقع التواصل وتم التعليق عليها .



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