شكرا لبحثكم عن خبر تعميم هام وعاجل من أمن محافظة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر امن محافظة مأرب شرق البلاد الى جميع المقاتلين في الجبهات.

وجاء التعميم كالاتي :

1/ ان سمعتو بأي زوبعه او اصوات تفجيرات او اطلاق نار في المدينة

فهذا لا يعني سقوط المدينة والانهيار والانسحاب من متارسكم ، بل يعني ان هناك خمد أمني للخلايا النائمه التي رفعت رؤسها خلال سير المعارك.

2/ان تم انقطاع الاتصالات اللا سلكيه فهذا امر مستهدف للارباك فلا تضعو له اي اهمية.

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3/ان تم نشر سقوط المحافظه وهروب فلان وعلان عبر منشورات الاصدقاء الموثوق بهم في مواقع التواصل الاجتماعي ،فأعلمو انه تم اختراق مواقعهم واستخدام ارقامهم لنشر الاراجيف والشائعات .

فلا توهن من عزائمكم فهناك حرب سياسية واعلامية قذره تدار بكل الوسائل.

فخذو هذه التعليمات من باب السلامة لأنفسكم ونفسياتكم ومعنوياتكم،

اما المحافظه فمن سابع المستحيلات الوصول اليها او النيل منها بأذن الله.

فهناك ترتيبات واحتياطات امنيه وعسكريه مباغته كفيله بحمايتها وتأمينها ولا قلق عليها.