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صورة نادرة تجمع قادة الفكر العربي بجلسة مقيل في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة، تجمع عدد من قادة الفكر العربي في مقيل قات في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وأظهرت الصورة الصحفي الكبير جوزيف سماحة، والقائد السياسي والأستاذ الجامعي فواز الطرابلسي، والصحفي الكبير بشير البكر، بحسب ما اورده مراسل وكالة اسوشيتدبرس الاميركية، أحمد الحاج، على حسابه في "تويتر".
 

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وقال الكاتب والباحث، توفيق الجند، إن الصورة وتضم؛ جوزيف سماحة،عصام الخفاجي، خالد الحريري، فواز طرابلسي، وبشير البكر".

وأوضح الجند أن الصورة التقطت في منزل خالد الحريري، في عدن خلال شهر مارس عام 1990.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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