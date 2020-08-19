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شكرا لبحثكم عن خبر صورة نادرة تجمع قادة الفكر العربي بجلسة مقيل في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة، تجمع عدد من قادة الفكر العربي في مقيل قات في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
وأظهرت الصورة الصحفي الكبير جوزيف سماحة، والقائد السياسي والأستاذ الجامعي فواز الطرابلسي، والصحفي الكبير بشير البكر، بحسب ما اورده مراسل وكالة اسوشيتدبرس الاميركية، أحمد الحاج، على حسابه في "تويتر".
وقال الكاتب والباحث، توفيق الجند، إن الصورة وتضم؛ جوزيف سماحة،عصام الخفاجي، خالد الحريري، فواز طرابلسي، وبشير البكر".
وأوضح الجند أن الصورة التقطت في منزل خالد الحريري، في عدن خلال شهر مارس عام 1990.
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