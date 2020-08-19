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يزيد بن سلمان - شبوة - صورة صباحية من وسط الخضرة لوجبة يمنية تقدم للمزارعين قبل الغداء ؟



تداول ناشطون صورة في الهواء الطلق لمزارع يمني والخضرة تحيط به من كل جانب في مشهد جميل في الريف اليمني.

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وقال النشطاء ان الصورة هي للوجبة التي تقدم للمزارعين بين وجبتي الصبوح والغداء ويتم تجهيزها لهم في طقوق هي الاروع .