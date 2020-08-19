شكرا لبحثكم عن خبر سيل جرار وكبير ومفاجئ يباغت مواطنين.. فيديو والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه تجمع من الناس يحاولون إخراج سيارتهم العالقة بسبب الأمطار. ويظهر الفيديو وصول سيل جرار ومفاجئ بشكل غير متوقع أثناء محاولة المواكنين إخراج السيارة. Advertisements ولم يترك السيل مجال للمتواجدين بإخراج السيارة بل أقدم كل شخص على الفرار بروحه لينقذها خوفا من الموت غرقا. وهذه الحادثة وقعت في وادي بظي العليب بمحافظة حضرموت خلال الأيام القليلة الماضية. شاهد |

سيل جارف ومفاجئ تدفق في وادي بظي العليب بمحافظة حضرموت ولم يترك مجالا للناس لابعاد سيارة كانت في طريقه خلال موجة الأمطار التي شهدتها البلاد الايام الماضية#الحدث_اليمني pic.twitter.com/t22SqorLzG — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) August 18, 2020

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