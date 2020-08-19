شكرا لبحثكم عن خبر شاهد في صورة مؤثرة للطبيب اليوسفي الذي أعدمه تنظيم القاعدة في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وظهر الطبيب المغدور في الصورة إلى جانب طفليه، وتساءل ناشطون"ما ذنب هؤلاء الصغار، لماذا يتموا؟"

وكان ربيع اليوسفي شقيق الطبيب المغدور نفى ما ساقه تنظيم القاعدة من اتهامات لتبرير جريمة قتل شقيقه مظهر اليوسفي، ونفى كذلك الاعترافات التي بثها التنظيم لشقيقه مظهر، وقال إنها "تمت تحت ضغط التعذيب والتهديدات التي تعرض لها أثناء اختطافه".

واعتبر اليوسفي إن "نشر كل الشائعات والاتهامات والاعتراف المصور" لشقيقه، الذي تم تحت التعذيب، حتى يتوقفوا عن متابعة قضيته، مشيراً إلى أنه وعائلته تلقوا تهديداً بالاعتقال في حال ذهبوا إلى الصومعة مرة أخرى، ومؤكداً أن التنظيم رفض تسليمهم جثة مظهر.

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وصباح السبت الماضي، استفاقت البيضاء، على وقع جريمة مروعة، بعدما أقدم عناصر من تنظيم القاعدة، بإعدام وصلب طبيب الأسنان مظهر اليوسفي (40 عاماً)، في مركز الصومعة الصحي الذي يعمل فيه منذ 12 عام.