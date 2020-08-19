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يزيد بن سلمان - شبوة - الجوازات السعودية تشترط هذا الشرط للحصول على تأشيرة خروج نهائي

شددت المديرية العامة للجوازات على خلو سجل المستفيد من الحقوق الخاصة، في حال رغب في إصدار تأشيرة خروج نهائي. وردّت “الجوازات” عبر حسابها في “تويتر” على استفسار “مقيم” يرغب بإصدار تأشيرة خروج نهائي، ولديه سيارة مسجلة باسمه.

وقالت “الجوازات”: إن “التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من الحقوق الخاصة ليتمكن من إتمام الإجراء”.