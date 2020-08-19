شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن حقيقة سيطرة الحوثيين على جبهة جديدة في مأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نفت مصادر قبلية ادعاءات مليشيا الحوثي بسيطرتها على جبهة الضيق شمال غرب المخدرة بمحافظة مأرب، شرقي صنعاء، .

وقالت المصادر إن المليشيا الحوثية حاولت التقدم للسيطرة على جبهة الضيق والتي تتبع إدارياً مديرية رغوان، وذلك بعد سيطرتها على جبهة المخدرة الا ان قوات الجيش الوطني والقبائل تصدت لها وتسبب في خسائر كبيرة في صفوف المليشيات الإرهابية .

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وأشارت المصادر إلى عملية نزوح كبيرة للأهالي من منطقة الضيق، حيث نزحت عشرات الأسر من قرى أم صياد وآل عوير والجمادرة والمحزام، مع اشتداد المعارك بين قوات الشرعية والحوثيين.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي تستميت للسيطرة على القرى الثلاث الا أن هناك استبسال كبير من قوات الجيش الوطني أجبرها على التراجع.

واكدت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء أن هناك عشرات الجثث تصل تباعا منذ ايام مع مئات الجرحى إلى مستشفيات العاصمة صنعاء قادمة من مأرب مايدل على دحر المليشيات بجبهة مأرب وليس كما تدعي في أعلامها من التقدم والسيطرة لتغرر بالضحايا من اتباعها.