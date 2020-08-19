شكرا لبحثكم عن خبر تصريح ناري لـ ”التحالف العربي” بشأن علاقة مليشيا الحوثي و ”القاعدة” في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن المليشيا الحوثية تحاول التضليل بشأن البيضاء.

وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام سعودية، أن "علاقة وثيقة ومصالح مشتركة تربط بين الحوثيين والجماعات الإرهابية".

وأضاف أن المليشيا الحوثية حاولت استغلال وقف النار لتحقيق تقدم.

وشهدت محافظة البيضاء، في مديرية الصومعة، جريمة بشعة قبيل أيام تمثلت باعدام وصلب طبيب أسنان أمام المواطنين، بعد إعتقاله وتعذيبه لمدة شهرين، من قبل عناصر تابعة لانصار الشريعة.

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