شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول حكومي يكشف تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية في تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة التي سيتم تشكليها بموجب اتفاق الرياض.

ونقلت قناة "بلقيس" عن مستشار رئيس مجلس الوزراء، علي الصراري قوله، إن القوى السياسة ورئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك، وصلت إلى اتفاق حول المعايير المتبعة في التشكيل الحكومي المرتقب.

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وأضاف المسؤول الحكومي، أن الحكومة المكونة من أربعة وعشرين مقعدا ستكون مناصفة بين المحفظات الجنوبية والشمالية فيما احتفظ الرئيس هادي بتعيين الوزارات السيادية.

واشار الصراري إلى أن المجلس الانتقالي حصل على أربعة مقاعد من حصة المحافظات الجنوبية فيما حصل الإصلاح والمؤتمر والناصري ومؤتمر حضرموت الجامع والائتلاف الوطني الجنوبي على مقعد واحد.

واوضح أن حصة المحافظات الشمالية توزعت على الشكل التالي، ثلاثة مقاعد لحزب المؤتمر وثلاثة للإصلاح ومقد واحد لبقية القوى السياسية.