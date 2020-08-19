شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية ضد المليشيات الحوثية ويكشف عن تفاصيلها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، عم تنفيذ عمليات عسكرية نوعية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني، إن أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية، يخوضون معارك مستمرة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، على امتداد جبهات مديرية نهم شرق صنعاء، لليوم السادس على التوالي.

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واضاف على "تويتر"؛ ‏أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية نفذت عمليات عسكرية نوعية ، في أكثر من هجوم عسكري على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي على امتداد مسرح العمليات بمديرية نهم.

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وأكد أن العمليات العسكرية أسفرت عن مصرع العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما استعاد الأبطال عتاد عسكري متنوّع، شمل: عربة bmb ومدرعات وعدد من الأطقم القتالية، وكميات من الأسلحة الخفيفة والذخائر المتنوعة.